La fuoriclasse bergamasca prima nella gara valida per la Coppa del mondo di sci alpino femminile

Una straordinaria Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La fuoriclasse bergamasca esorcizza così la pista Olimpia delle Tofane, dove lo scorso anno si era fatta male al ginocchio a pochi mesi dalle Olimpiadi di Pechino, chiudendo davanti a tutti con il tempo di 1’33″47. Seconda la rediviva slovena Ilka Stuhec a soli 0.13″ centesimi, terza la tedesca Kira Weidle a 0.36″. Quarto posto per la leader della classifica generale di coppa, l’americana Mikaela Shiffrin, staccata di 0.50″.

La campionessa orobica si è portata a casa la quarta vittoria su cinque nella specialità in stagione, tris in carriera sulla pista ampezzana. Una gara sontuosa, dove la portacolori delle fiamme gialle è riuscita a prendersi una discesa complicatissima, mettendo in scena una manche solida caratterizzata da una velocità straordinaria soprattutto sullo ‘Scarpadon’, in cui Sofia ha fatto nettamente la differenza.

Con questo successo Goggia si è portata a 21 vittorie in carriera sul massimo circuito, raggiungendo compagna di squadra Federica Brignone, oltre ad essere il 45esimo podio. La squadra azzurra ha posizionato altre quattro italiane tra le prime venti: Elena Curtoni ha chiuso all’ottavo posto, con una buona prestazione su di una pista molto tecnica, e Laura Pirovano in 12esima posizione. Federica Brignone ha terminato in 18esima posizione ex aequo con Nicol Delago, a 1″12 da Goggia. In zona punti anche Nadia Delago, 28esima. Devono ancora scendere in pista Teresa Runggaldier. Out Elena Dolmen e Karoline Pichler. Classifica di specialità che vede Goggia sempre più al comando con 480 punti. Il programma gare di Cortina d’Ampezzo continuerà con la seconda discesa di sabato 21 dalle ore 10.00.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata