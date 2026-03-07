Sei Nazioni 2026, l’Italia batte l’Inghilterra per la prima volta nella sua storia

L’Italia del rugby conquista una vittoria storica battendo per la prima volta nella sua storia l’Inghilterra. Nella penultima giornata del Sei Nazioni 2026 gli azzurri hanno superato all’Olimpico i “maestri del rugby” per 23-18. Dalla prima sfida del 1991 a oggi, i britannici hanno vinto tutti i test match ufficiali (30) disputati contro l’Italia. Il prossimo appuntamento è contro il Galles il 14 marzo, alle ore 17.40, al Millennium Stadium di Cardiff.

Menoncello: “Partita durissima, ho sognato questo momento”

“E’ stata una partita durissima, ancora non ci credo, sono molto emozionato, ho sognato tutta la settimana questo momento, dedico questa vittoria alla mia famiglia. Dal 50′ c’è stata un po’ di confusione ma siamo riusciti a concretizzare le opportunità nella nostra metà campo”, ha detto a Sky Sport Tommaso Menoncello, tre quarti centro dell’Italia nominato “man of the match”. “E’ stata una partita difficile, ci siamo messi in difficoltà da soli ma ci credevamo. E questa è la cosa più importante”, ha aggiunto il capitano dell’Italia, Michele Lamaro.

Quesada: “Grande passo avanti nel nostro percorso”

“La panchina ha fatto benissimo. E sapevo che poteva fare la differenza. Tutti coloro che sono entrati hanno fatto bene. Non eravamo favoriti contro una grandissima squadra ma abbiamo trovato soluzioni per vincere. Questo è un grande passo avanti nel nostri percorso. Voglio ringraziare Diego Dominguez (storico ex azzurro, ndr) che ieri nel consegnare le maglie ha fatto un grande discorso alla squadra. L’ho chiamato perché sapevo che oggi eravamo pronti”, ha affermato il ct della nazionale Gonzalo Quesada.

“Siamo riusciti a sfruttare le opportunità. Possiamo fare tantissime cose meglio, questa era una situazione mentale nuova. Ora il mio lavoro è calmare le voci, è importante restare umili e consapevoli di quello che ci mancava, godere di questa vittoria e poi prepararsi nella gigantesca sfida a Cardiff contro il Galles. Dopo quella partita finisce il torneo. Ne manca una”, ha concluso.

La classifica del Sei Nazioni 2026