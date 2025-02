Il match della seconda giornata del Guinness Sei Nazioni è in programma sabato 8 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma alle 15.15

Si disputerà sabato 8 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma alle 15.15 la sfida tra Italia e Galles valevole per la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni di rugby 2025. Lo storico torneo si tiene ogni anno e vede impegnate le nazionali maschili di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia.

Dove vedere Italia-Galles

Il match è in programma sabato 8 febbraio alle 15.15 e mette davanti due compagini che si presentano a questa edizione con stati d’animo diversi. Il Galles arriva con la voglia di riscattare la deludente performance dello scorso anno (cinque sconfitte in altrettanti match). L’Italia, invece, ha messo a segno nel 2024 il suo miglior Sei Nazioni in cinque lustri di partecipazioni. Il match verrà trasmesso in diretta da SkySport e in chiaro su Rai 2. Entrambe le reti trasmetteranno la sfida sulle rispettive piattaforme di streaming.

Il XV degli Azzurri per la sfida al Galles

Gonzalo Quesada, commissario tecnico della Nazionale Italiana Maschile, ha ufficializzato la formazione che affronterà il Galles sabato 8 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma alle 15.15, seconda giornata del Guinness Sei Nazioni 2025 trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su Rai 2. Trentatré i precedenti tra le due squadre, con un bilancio di quattro vittorie per gli Azzurri – tra cui l’ultimo in ordine cronologico giocato a Cardiff in chiusura di Sei Nazioni 2024 – un pareggio e ventotto vittorie per i Dragoni, attualmente guidati da Warren Gatland. Un solo cambio nel XV titolare azzurro rispetto alla trasferta di Edimburgo della settimana scorsa, esordio stagionale nel torneo di rugby più antico del mondo, con Niccolò Cannone che rimpiazza in seconda linea Dino Lamb dal primo minuto. Anche in panchina Quesada opta per la continuità, con Jacopo Trulla unica novità in lista al posto di Simone Gesi e la conferma della lista dei sostituti composta da Sei uomini di mischia e due trequarti. Conferma piena per il triangolo allargato Allan-Capuozzo-Ioane, in mezzo al campo il duo Brex-Menoncello raggiunge i diciotto test-match insieme. Chiavi della regia affidate a Paolo Garbisi e Page-Relo, mentre in terza linea Michele Lamaro, per la 34esima volta Capitano degli Azzurri, raggiunge – nella graduatoria degli atleti ad aver guidato l’Italia sul campo – Marco Bollesan: a fare reparto insieme al flanker romano, come in Scozia, il numero otto Lorenzo Cannone e Sebastian Negri. Seconda linea di marca Benetton con i due veterani Federico Ruzza e Nicolò Cannone, prima linea a sua volta di consolidata esperienza internazionale con Ferrari, Nicotera e Fischetti.

Pronti a subentrare dalla panchina Lucchesi, Rizzoli – che dopo l’esordio a Murrayfield potrebbe collezionare la sua prima presenza sul prato di casa dello Stadio Olimpico al pari di Dino Lamb – Riccioni, Zuliani, Vintcent, Alessandro Garbisi e Jacopo Trulla. Il trequarti delle Zebre torna all’Olimpico dopo aver già calcato il prato dello stadio capitolino durante la gestione tecnica di Franco Smith, nel pieno della pandemia da Covid-19: per lui sarà la prima volta davanti al pubblico in presenza. Il match sarà arbitrato dall’inglese Matthew Carley, che incrocia la propria strada con quella dell’Italrugby per la nota volta in carriera, la quarta nel Sei Nazioni.

