Cheriff Traore chiude la bruttissima vicenda di razzismo che si è consumata nella squadra di rugby della Benetton Treviso. Il pilone della Nazionale italiana, nato in Guinea, è stato vittima di un pesante scherzo da parte di un compagno di squadra, che come regalo di Natale gli ha donato una banana marcia. “Ho avuto una riunione con i compagni, staff e dirigenti. Abbiamo chiarito. Il compagno che mi ha fatto lo scherzo, non lo ha fatto per cattiveria. Ha capito di aver sbagliato. Lui, insieme ai miei compagni, ha chiesto scusa e io ho accettato le scuse. Adesso dobbiamo essere uniti, andare in campo e vincere. Essere una vera famiglia”, ha detto Traore in un video postato sui canali social del club veneto. La società ha quindi commentato: “Quante volte capita di offendere o commettere un errore nei confronti di un componente della propria famiglia, purtroppo tante. Bene amici ed amiche, questa volta è successo all’interno della nostra. Adesso ciò che conta è aver capito l’errore e chiesto scusa. Siamo una famiglia e come tale andremo avanti, insieme, sempre”.

