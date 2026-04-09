Tyson Fury torna sul ring: affronta Makhmudov e lancia sfida a Joshua

Restare fuori dal ring è impossibile per Tyson Fury, pronto a sfidare sabato il peso massimo di origine russa Arslanbek Makhmudov in un incontro che verrà trasmesso in diretta su Netflix.

Per il pugile britannico – ex campione dei massimi nelle categorie Wba, Wbo, Ibf e Ibo – si tratta del quinto ritorno in attività dopo il ritiro seguito alla seconda bruciante sconfitta subita da Oleksandr Usyk nel dicembre 2024.

“Mi piace prendere a pugni in faccia le persone ed essere pagato per farlo”

“Perché il mio rientro? Mi piace prendere a pugni in faccia le persone ed essere pagato per farlo”, ha spiegato ‘The gipsy king’, soprannome omaggio alle sue origini nomadi. Il match di sabato, che andrà in scena nello stadio del Tottenham a Londra, potrebbe essere il preludio di una nuova fase di attività per Fury e, forse, l’antipasto della mai disputata sfida con Anthony Joshua.

Nonostante per anni abbiano dominato le rispettive categorie, i due pugili non sono mai riusciti ad affrontarsi per la riunificazione delle cinture iridate dei massimi. Quello con Joshua, ha detto Fury a Dazn, “è il prossimo incontro che vogliamo organizzare“.

Anche Joshua – oro olimpico in una discussa finale dei super massimi con l’azzurro Roberto Cammarelle a Londra 2012 – è tornato di recente sul ring: a dicembre ha battuto – fratturandogli la mascella – il pugile youtuber Jake Paul, che in precedenza era riuscito a far rimettere i guantoni a un allora 58enne Mike Tyson. In quella occasione Joshua aveva ufficialmente lanciato la sfida a Fury. Pochi giorni dopo Joshua è, però, rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale in Nigeria, nel quale sono morti due suoi amici.

Fury ha confessato che è stata proprio la tragedia a spingerlo a tornare a combattere. E non finisce qui, perché ‘Gipsy King’ potrebbe tornare – in futuro – a incrociare i guantoni per la terza volta con Usyk. In una recente intervista all’Associated Press, il campione ucraino ha sentenziato: “Nella mia testa, Tyson Fury è l’ultimo ballo”. Intanto Fury si prepara per Makhmudov, un gigante che si è fatto riprendere mentre affrontava un orso. “L’obiettivo era superare la soglia della paura e imparare a controllarsi nelle situazioni critiche”, ha poi raccontato in un video pubblicato sui social.