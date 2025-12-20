Joshua-Paul, dura lezione per lo youtuber: KO al sesto round e doppia frattura alla mascella

Anthony Joshua ha battuto per KO Jake Paul al sesto round in un incontro esibizione nella categoria pesi massimi, a Miami. Il due volte campione dei massimi ha dimostrato perché è uno dei pugili d’élite di questo sport quando ha messo al tappeto Paul, ormai in difficoltà, già due volte al quinto round. Intuendo che lo youtuber era ormai allo stremo delle forze, Joshua lo ha colpito ancora con un montante destro all’inizio del sesto round.

L’inglese ha poi steso Paul con una combinazione di colpi alla testa. Sebbene Paul (12-2) si fosse rialzato, Joshua (29-4, 26 KO) ha definitivamente infranto il sogno di Paul, stendendolo per la quarta volta con un micidiale destro alla testa. L’arbitro Christopher Young ha contato Paul a 1:31 del round davanti davanti ad un pubblico di 19.600 persone al Kaseya Center della città della Florida, con numerose celebrità presenti tra il pubblico.

Joshua: “Ci è voluto un po’ più del previsto”

“Ci è voluto un po’ più del previsto, ma il destro ha finalmente trovato la sua destinazione”, ha detto Joshua. “Jake Paul ha fatto davvero bene stasera. Gli faccio i miei complimenti. Si è rialzato più e più volte. Rendo omaggio a lui per averci provato e riprovato. Stasera ha affrontato un vero combattente”, ha aggiunto il pugile inglese. Era questo il primo incontro di Joshua da quando Daniel Dubois lo ha messo KO in cinque round nel settembre 2024. Con la vittoria, il peso massimo inglese si ricandida a riconquistare il titolo dei pesi massimi perso contro l’ucraino Oleksandr Usyk. Joshua ha anche parlato di un incontro a lungo discusso con il connazionale ed ex campione, Tyson Fury. Tuttavia, Fury si è ritirato dopo le sconfitte consecutive contro Usyk nel 2024.

Per Paul doppia frattura alla mascella

Jake Paul ha riportato una “doppia frattura alla mascella” nella sconfitta contro l’ex campione dei pesi massimi Anthony Joshua. Lo youtuber ha confermato il danno sabato mattina. Joshua ha ottenuto una vittoria per KO al sesto round su Paul, che in seguito ha pubblicato una radiografia che mostrava una frattura alla mascella in due punti. Paul ha scritto in un post sui social media: “Doppia frattura alla mascella”. Ha anche aggiunto: “Grazie per tutto il supporto, sto bene”. Joshua ha concluso l’incontro dei pesi massimi con un potente pugno alla mascella di Paul, mandandolo al tappeto per la quarta e ultima volta.