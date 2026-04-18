Milano, centinaia in strada per il corteo dei Patrioti: “Siamo qui contro la guerra e gli immigrati”

È partito da corso Venezia il corteo organizzato dai Patrioti europei sotto lo striscione “Senza paura – Padroni a casa nostra”. Circa 2.000 persone hanno attraversato il centro di Milano in direzione di piazza del Duomo, dove sono previsti gli interventi dal palco. Ad aprire il corteo un trattore recante la scritta “L’agricoltura rispetto e dignità”. Numerosi gli slogan contro la sinistra e le contromanifestazioni organizzate dai centri sociali. “Siamo qui contro la guerra e gli immigrati”, dice una donna arrivata dal Veneto per la manifestazione.