Lorenzo Mattia Berlusconi, nella boxe il figlio di Pier Silvio e Silvia Toffanin vince il suo primo match FPI

Parte con una vittoria il cammino di Lorenzo Mattia Berlusconi nel pugilato federale. Al PalaPagnini, il giovane atleta, allenato da Amedeo Marai, ha superato con successo il suo primo impegno ufficiale sotto l’egida della FPI, imponendosi su Filippo Pegorari della Barge Boxe. Il quindicenne è figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. Dopo aver lasciato il segno nel Kombat Tour Italia, dove ha conquistato la cintura e il titolo regionale under 15 nei 50 kg, Berlusconi ha compiuto il passaggio al contatto pieno tra gli under 17, nella categoria 55 kg. Sugli spalti del palazzetto di Savona erano presenti i genitori.