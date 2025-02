Pier Silvio Berlusconi con il figlio Lorenzo

Elite Top Fight porta a Genova 'History of Fight'

History of Fight (HOF), che si terrà il 22 febbraio 2025 al nuovo Palasport di Genova è un evento speciale che celebra le radici storiche del pugilato e della Savate. HOF non è solo una serata di sport, ma una vera e propria festa. L’evento vedrà quattro emozionanti match di pugilato internazionale, con il titolo Elite Top Fight in palio tra Alexandra Gaburel e Nicole Schäfer. Inoltre, il 1° Torneo Genova 4 Savate coinvolgerà quattro atleti professionisti in sfide mozzafiato, tra cui un incontro speciale con l’atleta locale Albe Odescalchi. Ad aprire la serata saranno due incontri tra giovani promesse di questi sport: Lorenzo Berlusconi e Mattia De Icco si sfideranno in un match di boxe nella categoria pesi leggeri, mentre Samuele Criniti e Niko Krečak saranno protagonisti di un incontro di Savate nella categoria super leggeri.

L’evento sarà arricchito dalla presenza di ospiti di spicco del mondo sportivo, istituzionale e imprenditoriale. Tra questi Clemente Russo, campione olimpico e uno dei volti più noti del pugilato italiano, che darà un importante contributo alla serata. Al suo fianco, Fabio Turchi, campione europeo di pugilato, sarà presente per celebrare le tradizioni di questa disciplina. Saranno anche presenti figure istituzionali come il Vicesindaco di Genova Pietro Picciocchi, l’Assessore allo Sport Alessandra Bianchi e il Presidente della Regione Marco Bucci, che sostengono il movimento sportivo in Liguria. Parteciperanno inoltre Carlo Gandolfo, Sindaco di Recco, e Simona Ferro, Assessore allo Sport Regionale.

Tra gli ospiti speciali anche Anna Durio, imprenditrice e main partner dell’evento, e Samuele Maragliano, influencer di sport e benessere. Non mancheranno rappresentanze del Genoa e della Sampdoria che contribuiranno a portare un ulteriore valore simbolico alla serata.

