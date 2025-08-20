Imane Khelif, l’ex manager: “Ha lasciato la boxe”, poi ritratta

Dopo l’oro olimpico di 12 mesi fa e le polemiche, la pugile Imane Khelif ha deciso di lasciare la boxe. L’algerina iscritta alla Nice Azur Boxe, il club da lei scelto per diventare professionista, non combatte più. “Non ha solo lasciato Nizza, ha lasciato il mondo della boxe”, ha rivelato mercoledì mattina a Nice-Matin, Nasser Yesfah, ex manager della campionessa di pugilato, iperandrogina oro nella categoria welter.

“Attualmente, ha smesso tutto. Non ha nemmeno ricominciato, non pratica più la boxe. Dopo quello che è successo alle Olimpiadi…”, ha aggiunto.

La ritrattazione, ma i piani di Khelif restano oscuri

Poche ore più tardi Yesfah ha ritrattato le sue dichiarazioni, sostenendo che si trattava semplicemente di una sua interpretazione personale. In realtà, Yesfah non ha più avuto contatti con Imane Khelif dalle Olimpiadi di Parigi del 2024, dove l’algerina ha vinto la medaglia d’oro un anno fa. Al momento, i piani futuri di Khelif rimangono poco chiari. Dopo il titolo olimpico, aveva dichiarato di voler diventare professionista, annunciando anche la sua volontà di partecipare ai Giochi di Los Angeles del 2028.

Il caso Khelif era scoppiato un anno fa a seguito del ritiro al primo match delle Olimpiadi della pugile italiana Angela Carini che, dopo pochi secondi, era tornata all’angolo a causa di un pugno che le ha “fatto troppo male”. Carini ha detto di non essersi arresa, ma di aver dovuto abbandonare per il dolore.