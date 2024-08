La pugile algerina commenta il caos mediatico che l'ha travolta durante i Giochi Olimpici

Imane Khelif, medaglia d’oro olimpica nella boxe femminile, categoria -66 kg, si racconta durante un intervista. La pugile algerina ha parlato del caos mediatico che l’ha travolta durante le Olimpiadi di Parigi, scatenato dal match contro l’azzurra Angela Carini che si era ritirata dal ring. La bufera era scoppiata perché l’atleta 25enne nel 2023 fu esclusa dai mondiali per livelli di testosterone oltre la soglia mentre il Comitato olimpico internazionale ha stabilito la sua idoneità a gareggiare nei Giochi. “C’è stato un grande clamore da parte dei grandi politici di tutto il mondo, dei grandi atleti di tutto il mondo e persino degli artisti e delle star…Elon Musk, Trump, questa cosa mi ha colpito, ad essere onesti, mi ha colpito. Mi ha fatto molto male. Non posso descriverle la quantità di paura che ho avuto“, ha detto Khelif durante l’intervista. “Onestamente, non mi piace mischiare la politica con lo sport, ma loro l’hanno portata nello sport. Se qualcuno mi chiederà scusa, lo accetterò”, ha aggiunto.

