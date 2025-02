La pugile algerina aveva trionfato alle scorse Olimpiadi

La campionessa olimpica di pugilato algerina Imane Khelif è stata esclusa dai prossimi Mondiali di pugilato in Serbia, per non aver superato i test sull’identità di genere. In un comunicato, la discussa Federazione internazionale (Iba) ha annunciato che l’atleta maghrebina, oro alle Olimpiadi di Parigi, non è idonea a competere in una competizione femminile. La Federazione ha ricordato poi che Khelif ha fallito un test anche nel 2023, quando venne ancora esclusa. Secondo i rappresentanti dell’Iba le regole tecniche “stabiliscono chiaramente i requisiti e i criteri di ammissibilità per l’evento”, che apparentemente Khelif non soddisfa. I regolamenti dell’Iba non sono stati riconosciuti dal Cio, che nel 2024 ha permesso a Khelif di partecipare alle Olimpiadi dove ha battuto tra le polemiche anche l’italiana Angela Carini per ritiro, prima di vincere la medaglia d’oro.

I Mondiali in programma in Serbia a marzo

I Mondiali di boxe sono in programma a Nis, in Serbia, dall’8 al 16 marzo. Khelif avrebbe dovuto gareggiare nella categoria dei pesi welter. Ma indipendentemente dalla posizione del Cio, il Segretario Generale e Ceo dell’IBA Chris Roberts in una conferenza stampa ha insistito sul fatto che i test di ammissibilità di genere dell’organizzazione continueranno per tutti i Campionati del Mondo femminili di quest’anno. “Imane Khelif non è idonea per i nostri Campionati del Mondo, non soddisfa i criteri di ammissibilità”, ha detto Roberts a Niš come riportato dalla Bild.”Le nostre regole tecniche stabiliscono chiaramente i requisiti e i criteri di ammissibilità per l’evento. Effettueremo test di ammissibilità di genere in modo casuale e faremo test durante i Campionati del mondo qui”, ha aggiunto Roberts.

