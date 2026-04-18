L'Iran torna a chiudere Hormuz a causa blocco Usa, l'annuncio sulla tv di Stato

L’Iran ha rapidamente fatto marcia indietro sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, reintroducendo oggi le restrizioni al transito, dopo che gli Stati Uniti hanno dichiarato che la riapertura della via navigabile non avrebbe posto fine al blocco navale Usa. Il comando militare congiunto iraniano ha affermato sabato che “il controllo dello Stretto di Hormuz è tornato allo stato precedente… sotto la stretta gestione e il controllo delle forze armate“. Ha inoltre avvertito che continuerà a bloccare il transito attraverso lo stretto finché il blocco statunitense dei porti iraniani rimarrà in vigore. L’annuncio è giunto la mattina dopo le dichiarazioni di Donald Trump, secondo cui il blocco americano “rimarrà in vigore a pieno regime” fino a quando Teheran non raggiungerà un accordo con gli Stati Uniti, anche sul suo programma nucleare.