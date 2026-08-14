Europei nuoto 2026, il medagliere dell’Italia

L’Italia brilla agli Europei di nuoto 2026, seconda al momento nel medagliere dei campionati in corso a Parigi, dietro solo alla Gran Bretagna. Dopo l’oro conquistato nei 50 dorso femminili da Sara Curtis, con l’azzurra che va oltre se stessa con un altro record del mondo dopo quello conseguito in semifinale, sono 32 le medaglie portate a casa dagli azzurri: 10 ori, 9 argenti e 13 bronzi.
Le medaglie d’oro
Niccolò Martinenghi, oro nei 100 rana
Simona Quadarella, oro negli 800 stile libero. Per l’azzurra è il quarto titolo europeo in carriera su questa distanza.
Chiara Pellacani, 5 medaglie d’oro nei tuffi. L’azzurra è entrata nella storia vincendo 5 gare su 5 agli Europei di Parigi. Oro nel trampolino da 1 e 3 metri individuali, nel sincro misto dai 3 metri con Matteo Santoro, nel sincro femminile dai 3 metri con Elisa Pizzini, nel team event a squadre miste.
Ginevra Taddeucci ha conquistato due ori in acque libere. All’indomani del successo nella 10 km l’azzurra ha vinto anche la gara sui 5 km agli Europei di nuoto in acque libere in corso a Parigi, diventando la prima italiana a realizzare la doppietta 5-10 km nella rassegna continentale.
Sara Curtis, oro nei 50 dorso femminili
Le medaglie d’argento dell’Italia
Medaglia d’argento per l’Italia nella staffetta 4×1.5 km mista sulla Senna agli Europei di nuoto 2026. Il quartetto composto da Marcello Guidi, Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri, viene battuta solo dalla Germania.
Alberto Razzetti, argento nei 400 misti
Filippo Pelati, conquista tre medaglie d’argento. Una nel solo libero maschile di nuoto sincronizzato agli Europei di Parigi, un’altra nel solo tecnico e una in coppia con Lucrezia Ruggiero nel duo tecnico misto nel nuoto artistico
Elisa Cosetti conquista la medaglia d’argento nei tuffi grandi altezze dalla piattaforma 20 metri.
Andrea Barnabà, medaglia d’argento nei tuffi grandi altezze piattaforma 20m
Staffetta 4×100 sl femminile. Argento storico dell’Italia dietro l’Olanda che vale il primato italiano (3’31″89) per Sara Curtis, Emma Menicucci, Chiara Tarantino e la giovanissima Alessandra Mao che sale ad appena 15 anni sul podio continentale.
Simone Conte e Raffaele Pelligra, argento nei tuffi sincro 10m uomini
Le medaglie di bronzo dell’Italia
Benedetta Pilato, bronzo nei 100 m rana femminili
Thomas Ceccon, bronzo nei 200 m dorso maschili
Sara Curtis, bronzo nei 100 sl femminili
Simone Cerasuolo, bronzo nei 100 rana maschili
Ginevra Taddeucci conquista la medaglia di bronzo nella knockout in acque libere agli Europei di fondo a Parigi.
Linda Caponi, bronzo nella 10 km femminili in acque libere agli Europei di nuoto di Parigi
Barbara Pozzobon, bronzo nei 5 km in acque libere
Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia di bronzo nella 5 km agli Europei di nuoto a Parigi
Bronzo per l’Italia nella routine acrobatica a squadre agli Europei di Parigi 2026
Bronzo per l’Italia nel tecnico a squadre agli Europei di nuoto artistico di Parigi 2026
Bronzo per l’Italia nel libero a squadre agli Europei di nuoto artistico di Parigi 2026
Matteo Santoro e Stefano Belotti si prendono la medaglia di bronzo all’ultimo tuffo nel trampolino 3 metri sincro ai Campionati europei di Tuffi di Parigi.
Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati, bronzo nel duo libero misto di nuoto artistico