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venerdì 14 agosto 2026

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Europei nuoto 2026, il medagliere dell’Italia

Europei nuoto 2026, il medagliere dell’Italia
Medaglie d’oro, argento e bronzo agli Europei di nuoto di Parigi 2026 (Foto di Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
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L’Italia brilla agli Europei di nuoto 2026, seconda al momento nel medagliere dei campionati in corso a Parigi, dietro solo alla Gran Bretagna. Dopo l’oro conquistato nei 50 dorso femminili da Sara Curtis, con l’azzurra che va oltre se stessa con un altro record del mondo dopo quello conseguito in semifinale, sono 32 le medaglie portate a casa dagli azzurri: 10 ori, 9 argenti e 13 bronzi.

Le medaglie d’oro

  • Niccolò Martinenghi, oro nei 100 rana
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Niccolò Martinenghi, medaglia d’oro nei 100 m rana maschili ai Campionati europei di nuoto e sport acquatici di Parigi 2026, 11 agosto 2026. (Foto di Davide Spada/LaPresse)
  • Simona Quadarella, oro negli 800 stile libero. Per l’azzurra è il quarto titolo europeo in carriera su questa distanza.
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Simona Quadarella, medaglia d’oro negli 800 m stile libero femminili ai Campionati europei di nuoto di Parigi 2026 11 agosto 2026. (Foto di Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
  • Chiara Pellacani, 5 medaglie d’oro nei tuffi. L’azzurra è entrata nella storia vincendo 5 gare su 5 agli Europei di Parigi. Oro nel trampolino da 1 e 3 metri individuali, nel sincro misto dai 3 metri con Matteo Santoro, nel sincro femminile dai 3 metri con Elisa Pizzini, nel team event a squadre miste.
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Chiara Pellacani (Italia), 5 medaglie d’oro ai Campionati europei di nuoto di Parigi 2026, Parigi, 6 agosto 2026. (Foto di Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
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I medagliati d’oro italiani Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin di Maria e Raffaele Pelligra festeggiano con le loro medaglie sul podio dopo aver vinto la finale della gara a squadre mista ai Campionati europei di nuoto a Saint-Denis, vicino a Parigi, lunedì 31 luglio 2026. (AP Photo/Aurelien Morissard)
  • Ginevra Taddeucci ha conquistato due ori in acque libere. All’indomani del successo nella 10 km l’azzurra ha vinto anche la gara sui 5 km agli Europei di nuoto in acque libere in corso a Parigi, diventando la prima italiana a realizzare la doppietta 5-10 km nella rassegna continentale. 
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Ginevra Taddeucci, medaglia d’oro, festeggia sul podio dopo aver vinto i 10 km femminili ai Campionati europei di nuoto a Parigi, martedì 4 agosto 2026. (AP Photo/Aurelien Morissard)
  • Sara Curtis, oro nei 50 dorso femminili
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Sara Curtis sul podio con la medaglia d’oro dopo la finale dei 50 metri dorso femminili ai Campionati europei di nuoto di Parigi 2026 13 agosto 2026. (Foto di Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)

Le medaglie d’argento dell’Italia

  • Medaglia d’argento per l’Italia nella staffetta 4×1.5 km mista sulla Senna agli Europei di nuoto 2026. Il quartetto composto da Marcello Guidi, Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri, viene battuta solo dalla Germania.
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Medaglia d’argento della squadra italiana (Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri) nella staffetta 4×1500 in acque libere ai Campionati europei di nuoto di Parigi 2026, 8 agosto 2026. (Foto di Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
  • Alberto Razzetti, argento nei 400 misti
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Alberto Razzetti, medaglia d’argento nei 400 misti ai Campionati europei di nuoto di Parigi 2026, 10 agosto 2026. (Foto di Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
  • Filippo Pelati, conquista tre medaglie d’argento. Una nel solo libero maschile di nuoto sincronizzato agli Europei di Parigi, un’altra nel solo tecnico e una in coppia con Lucrezia Ruggiero nel duo tecnico misto nel nuoto artistico
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L’italiano Filippo Pelati gareggia nella prova tecnica individuale maschile ai Campionati europei di sport acquatici a Saint-Denis, vicino a Parigi, venerdì 31 luglio 2026. (AP Photo/Aurelien Morissard)
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Le medaglie d’oro britanniche Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin nella finale tecnica del duetto misto insieme ai medagliati d’argento italiani Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero, a sinistra, e ai medagliati di bronzo degli Atleti Neutrali della Russia Alina Rumiantseva e Zakhar Trofimov ai Campionati europei di nuoto di Parigi, domenica, 2 agosto 2026. (AP Photo/Aurelien Morissard)
  • Elisa Cosetti conquista la medaglia d’argento nei tuffi grandi altezze dalla piattaforma 20 metri.
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L’italiana Elisa Cosetti gareggia durante la quarta manche della gara femminile dalla piattaforma dei 20 metri, con la Torre Eiffel sullo sfondo, ai Campionati europei di nuoto di Parigi, sabato 8 agosto 2026. (AP Photo/Aurelien Morissard)
  • Andrea Barnabà, medaglia d’argento nei tuffi grandi altezze piattaforma 20m
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Andrea Barnabà ai Campionati europei di nuoto di Parigi 2026, Parigi, 7 agosto 2026. (Foto di Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
  • Staffetta 4×100 sl femminile. Argento storico dell’Italia dietro l’Olanda che vale il primato italiano (3’31″89) per Sara Curtis, Emma Menicucci, Chiara Tarantino e la giovanissima Alessandra Mao che sale ad appena 15 anni sul podio continentale.
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Sara Curtis, Emma Virginia Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao (squadra italiana) conquistano la medaglia d’argento nella finale della staffetta 4×100 stile libero femminile ai Campionati europei di nuoto di Parigi 2026, 12 agosto 2026 (Foto di Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
  • Simone Conte e Raffaele Pelligra, argento nei tuffi sincro 10m uomini
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Tramplino sincronizzato da 10 m maschile, Simone Conte e Raffaele Pelligra, medaglia d’argento ai Campionati europei di nuoto di Parigi 2026, 3 agosto 2026. (Foto di Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)

Le medaglie di bronzo dell’Italia

  • Benedetta Pilato, bronzo nei 100 m rana femminili
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Benedetta Pilato conquista la medaglia di bronzo nei 100 metri rana ai Campionati europei di nuoto di Parigi 2026, 12 agosto 2026 (Foto di Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
  • Thomas Ceccon, bronzo nei 200 m dorso maschili
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Thomas Ceccon, medaglia di bronzo nei 200 metri dorso ai Campionati europei di nuoto di Parigi 2026, 12 agosto 2026 (Foto di Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
  • Sara Curtis, bronzo nei 100 sl femminili
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Sara Curtis, vincitrice della medaglia di bronzo nella finale dei 100 m stile libero femminili ai Campionati europei di nuoto di Parigi 2026, 11 agosto 2026. (Foto di Davide Spada/LaPresse)
  • Simone Cerasuolo, bronzo nei 100 rana maschili
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Simone Cerasuolo, medaglia di bronzo nei 100 m rana maschili, con Niccolò Martinenghi, medaglia d’oro ai Campionati europei di nuoto e sport acquatici di Parigi 2026, 11 agosto 2026. (Foto di Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
  • Ginevra Taddeucci conquista la medaglia di bronzo nella knockout in acque libere agli Europei di fondo a Parigi. 
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Campionati europei di Parigi 2026: Ginevra Taddeucci conquista il bronzo nello Sprint a eliminazione per l’Italia, ai Campionati europei di nuoto di Parigi 2026, 7 agosto 2026. (Foto di Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
  • Linda Caponi, bronzo nella 10 km femminili in acque libere agli Europei di nuoto di Parigi
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La medaglia d’oro italiana Ginevra Taddeucci, al centro, insieme alla medaglia d’argento ungherese Viktoria Mihalyvari Farkas, a sinistra, e alla medaglia di bronzo italiana Linda Caponi, a destra, ai Campionati europei di nuoto a Parigi, martedì 4 agosto 2026. (AP Photo/Aurelien Morissard)
  • Barbara Pozzobon, bronzo nei 5 km in acque libere
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Nuoto in acque libere, 5 km femminile: Ginevra Taddeucci e Barbara Pozzobon, medaglia d’oro e di bronzo ai Campionati europei di nuoto di Parigi 2026, Parigi, 5 agosto 2026. (Foto di Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
  • Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia di bronzo nella 5 km agli Europei di nuoto a Parigi
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Nuoto in acque libere, 5 km maschile, Gregorio Paltrinieri (Italia), medaglia di bronzo ai Campionati europei di nuoto di Parigi 2026, 5 agosto 2026. (Foto di Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
  •  Bronzo per l’Italia nella routine acrobatica a squadre agli Europei di Parigi 2026
  • Bronzo per l’Italia nel tecnico a squadre agli Europei di nuoto artistico di Parigi 2026
  • Bronzo per l’Italia nel libero a squadre agli Europei di nuoto artistico di Parigi 2026
  • Matteo Santoro e Stefano Belotti si prendono la medaglia di bronzo all’ultimo tuffo nel trampolino 3 metri sincro ai Campionati europei di Tuffi di Parigi.
Europei nuoto 2026, il medagliere dell’Italia
Nuoto artistico, trampolino sincronizzato maschile da 3 m, Stefano Belotti Matteo Santoro (Italia), medaglia di bronzo ai Campionati europei di nuoto di Parigi 2026, 3 agosto 2026. (Foto di Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
  • Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati, bronzo nel duo libero misto di nuoto artistico
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Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero gareggiano nella finale del duetto misto libero di nuoto artistico ai Campionati mondiali di nuoto, a Singapore, venerdì 25 luglio 2025. (AP Photo/Lee Jin-man)
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