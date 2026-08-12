Europei nuoto 2026, il programma di oggi 12 agosto: dove vederli

Proseguono oggi, mercoledì 12 agosto, gli Europei di nuoto 2026 al Centre Aquatique Olympique di Parigi. La giornata prevede una sessione mattutina dedicata alle batterie e un ricco programma serale con semifinali e finali.
Dopo la straordinaria giornata di ieri, con gli ori di Martineneghi e Quadarella e il bronzo di Curtis, l’Italia va a caccia di nuove medaglie: grande attesa soprattutto per Thomas Ceccon, Benedetta Pilato e Lisa Angiolini, chiamati a giocarsi il podio nelle rispettive finali.
Europei nuoto 2026: il programma di oggi
200 metri stile libero donne: Matilde Biagiotti, Alessandra Mao, Anna Chiara Mascolo, Bianca Nannucci
100 metri farfalla uomini: Michele Busa, Thomas Ceccon, Lorenzo Gargani, Alberto Razzetti
50 metri dorso donne: Costanza Cocconcelli, Sara Curtis, Federica Toma
200 metri rana uomini: Christian Mantegazza
400 metri misti donne: Giada Alzetta, Anna Pirovano
4×100 metri stile libero donne: Italia
Semifinali e Finali
18.30 – Semifinali 200 metri stile libero donne
18.40 – Finale 200 metri dorso uomini: Thomas Ceccon
18.47 – Finale 50 metri farfalla donne: Silvia Di Pietro
18.52 – Finale 100 metri stile libero uomini: Carlos D’Ambrosio
18.58 – Finale 100 metri rana donne: Benedetta Pilato, Lisa Angiolini
19.04 – Semifinali 200 metri rana uomini
19.26 – Semifinali 50 metri dorso donne
19.33 – Semifinali 100 metri farfalla uomini
19.54 – Finale 400 metri misti donne
20.03 – Finale 800 metri stile libero uomini: Luca De Tullio
20.16 – Finale 4×100 metri stile libero donne
Europei nuoto 2026: dove vederli in tv
Le gare di oggi, mercoledì 12 agosto, agli Europei di nuoto di Parigi saranno visibili in diretta su Rai2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206). Tutte le gare sono visibili anche in streaming su RaiPlay, SkyGo e Now.