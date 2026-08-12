Europei nuoto 2026, il programma di oggi 12 agosto: dove vederli

Proseguono oggi, mercoledì 12 agosto, gli Europei di nuoto 2026 al Centre Aquatique Olympique di Parigi. La giornata prevede una sessione mattutina dedicata alle batterie e un ricco programma serale con semifinali e finali.



Dopo la straordinaria giornata di ieri, con gli ori di Martineneghi e Quadarella e il bronzo di Curtis, l’Italia va a caccia di nuove medaglie: grande attesa soprattutto per Thomas Ceccon, Benedetta Pilato e Lisa Angiolini, chiamati a giocarsi il podio nelle rispettive finali.

Europei nuoto 2026: il programma di oggi

200 metri stile libero donne: Matilde Biagiotti, Alessandra Mao, Anna Chiara Mascolo, Bianca Nannucci

100 metri farfalla uomini: Michele Busa, Thomas Ceccon, Lorenzo Gargani, Alberto Razzetti

50 metri dorso donne: Costanza Cocconcelli, Sara Curtis, Federica Toma

200 metri rana uomini: Christian Mantegazza

400 metri misti donne: Giada Alzetta, Anna Pirovano

4×100 metri stile libero donne: Italia

Semifinali e Finali



18.30 – Semifinali 200 metri stile libero donne

18.40 – Finale 200 metri dorso uomini: Thomas Ceccon

18.47 – Finale 50 metri farfalla donne: Silvia Di Pietro

18.52 – Finale 100 metri stile libero uomini: Carlos D’Ambrosio

18.58 – Finale 100 metri rana donne: Benedetta Pilato, Lisa Angiolini

19.04 – Semifinali 200 metri rana uomini

19.26 – Semifinali 50 metri dorso donne

19.33 – Semifinali 100 metri farfalla uomini

19.54 – Finale 400 metri misti donne

20.03 – Finale 800 metri stile libero uomini: Luca De Tullio

20.16 – Finale 4×100 metri stile libero donne

Europei nuoto 2026: dove vederli in tv



Le gare di oggi, mercoledì 12 agosto, agli Europei di nuoto di Parigi saranno visibili in diretta su Rai2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206). Tutte le gare sono visibili anche in streaming su RaiPlay, SkyGo e Now.