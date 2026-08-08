Europei nuoto 2026, Andrea Barnabà argento nei tuffi dai 20 metri

Arriva un’altra medaglia per l’Italia nei tuffi grandi altezze agli Europei di nuoto 2026, in corso a Parigi. Dopo l’argento di Elisa Cosetti nella prova femminile, nella gara maschile è arrivato un altro secondo posto, conquistato da Andrea Barnabà con 386 punti. L’oro è andato al romeno Catalin Petru Preda (411.60 punti) e il bronzo al francese Gary Hunt (382.50 punti). Quinta piazza per l’altro azzurro in finale, Davide Baraldi (350.20 punti).

Andrea Barnabà, Parigi, 8 agosto 2026 (Photo by Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)

Chi sono Andrea Barnabà e Elisa Cosetti, argento nei tuffi dalle grandi altezze

Andrea Barnabà, nato a Trieste il 4 giugno 2004, quest’anno ha raggiunto l’8° posto nella World Aquatics High Diving World Cup 2026, tuffandosi dalla piattaforma dei 27 metri a Fort Lauderdale, Stati Uniti. Inoltre è stato medaglia d’oro ai Junior World Championship e bronzo ai Red Bull Cliff Diving World Series, ad Antalya, in Turchia. E’ fidanzato con Elisa Cosetti, campionessa di tuffi dalle grandi altezze e prima atleta italiana a competere nella divisione femminile della Red Bull Cliff Diving World Series. Classe 2002, anche lei originaria di Trieste, ha conquistato l’argento agli Europei di nuoto 2026 tuffandosi dai 20 metri nella Senna.