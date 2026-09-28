Stadio Roma a Pietralata, via libera della Conferenza dei servizi

Via libera dalla Conferenza dei servizi al nuovo stadio della Roma. “Si è conclusa con parere positivo la Conferenza di servizi relativa al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del nuovo stadio della Roma nell’area di Pietralata – si legge in una nota del Municipio IV -. La seduta conclusiva si è svolta questa mattina presso il Parlamentino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito dell’iter finalizzato al rilascio del provvedimento di autorizzazione unico”.

“Il parere positivo della Conferenza di Servizi rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso verso la realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Come Municipio IV guardiamo a questo progetto con grande attenzione, perché parliamo di un intervento destinato a incidere profondamente sul futuro di una parte strategica del nostro territorio”, dice il presidente del Municipio Roma IV Massimiliano Umberti.

“Per noi lo stadio non è soltanto un impianto sportivo, ma può rappresentare una straordinaria occasione di rigenerazione, sviluppo e crescita per Pietralata e per tutto il quadrante. La nostra priorità è che una trasformazione di questa portata sappia dialogare con il territorio e produrre benefici concreti per chi vive quotidianamente questi quartieri”.

“Pietralata ha davanti a sé l’opportunità di diventare uno dei luoghi simbolo della trasformazione di Roma, capace di coniugare sport, servizi, spazi pubblici, mobilità e nuove opportunità di sviluppo. Una sfida che dobbiamo affrontare con ambizione: vogliamo che il cambiamento generato dallo stadio vada oltre i confini dell’impianto e diventi un’occasione per migliorare la qualità urbana e rendere il nostro territorio sempre più attrattivo, moderno e vivo”.

“Il Municipio Roma IV – si legge nella nota – continuerà a seguire con attenzione ogni successivo passaggio di propria competenza, mantenendo al centro l’interesse pubblico, le esigenze dei cittadini e la valorizzazione del territorio. Il positivo esito della Conferenza di Servizi segna oggi un nuovo e importante passo in avanti dell’iter amministrativo. Vogliamo che questa grande opportunità possa accompagnarsi alla crescita e alla valorizzazione di Pietralata e dell’intero Municipio IV”.