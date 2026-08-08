Europei nuoto 2026, Elisa Cosetti argento nei tuffi grandi altezze

Quattro anni fa a Roma 2022 fu terza praticamente al debutto assoluto in una gara internazionale. Elisa Cosetti riscrive la sua storia, e non solo, vincendo l’argento agli Europei di nuoto 2025 a Parigi nei tuffi dalle grandi altezze con 297.20 punti. Dopo i primi due salti di giovedì era già seconda con 141.80 (58.50 con il salto mortale rovesciato in tre posizioni e 83.30 con il doppio salto mortale indietro con un avvitamento), posizione che mantiene grazie a un super triplo barani avanti carpiato (68.90), particolarmente pulito in entrata, e soprattutto con un quadruplo barani ritornato raggruppato (87.40) impeccabile per eleganza, fluidità e potenza. L’oro è andato all’ucraina Nella Chukanivska, con 324.70 punti, il bronzo alla tedesca Maike Elena Halbisch con 292.15 punti.

Elisa COSETTI (Italia) ai Campionati europei di nuoto di Parigi 2026, Parigi, 7 agosto 2026. (Foto di Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)