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sabato 8 agosto 2026

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Europei nuoto 2026, Elisa Cosetti argento nei tuffi grandi altezze

Europei nuoto 2026, Elisa Cosetti argento nei tuffi grandi altezze
Elisa COSETTI (Italia) ai Campionati europei di nuoto di Parigi 2026, Parigi, 7 agosto 2026. (Foto di Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
Alberto Zanello
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L’oro è andato all’ucraina Nella Chukanivska, il bronzo alla tedesca Maike Elena Halbisch

Quattro anni fa a Roma 2022 fu terza praticamente al debutto assoluto in una gara internazionale. Elisa Cosetti riscrive la sua storia, e non solo, vincendo l’argento agli Europei di nuoto 2025 a Parigi nei tuffi dalle grandi altezze con 297.20 punti. Dopo i primi due salti di giovedì era già seconda con 141.80 (58.50 con il salto mortale rovesciato in tre posizioni e 83.30 con il doppio salto mortale indietro con un avvitamento), posizione che mantiene grazie a un super triplo barani avanti carpiato (68.90), particolarmente pulito in entrata, e soprattutto con un quadruplo barani ritornato raggruppato (87.40) impeccabile per eleganza, fluidità e potenza. L’oro è andato all’ucraina Nella Chukanivska, con 324.70 punti, il bronzo alla tedesca Maike Elena Halbisch con 292.15 punti. 

Europei nuoto 2026, Elisa Cosetti argento nei tuffi grandi altezze
Elisa COSETTI (Italia) ai Campionati europei di nuoto di Parigi 2026, Parigi, 7 agosto 2026. (Foto di Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
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