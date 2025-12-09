Federica Pellegrini con la figlia in ospedale: “Perdo anni di vita in spaventi”

Brutto spavento per Federica Pellegrini. L’ex campionessa di nuoto ha postato sui social una sua foto con la figlia in ospedale spiegando di aver perso “anni di vita in spaventi” a causa di uno stato febbrile della sua bambina che ha provocato alla bimba delle convulsioni.

L’ex atleta ha spiegato inoltre nel post che non si tratta della prima volta che succede, ma la terza. “Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco….Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava ….”, racconta Pellegrini su Instagram.

Federica Pellegrini, il matrimonio con Matteo Giunta e la nascita della figlia

L’ex nuotatrice, 37 anni, ha raccontato la paura provata quando la sua bambina è stata male: “Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo….E’ la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi!! Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava ….L’abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita) con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura. Mia mamma le ha cantato tutte le canzoncine che sapeva in direzione ospedale per tenerla sveglia ed eccoci qui …da ieri …..”.

Il papà della piccola, Matteo Giunta, è rientrato in Italia di corsa per stare vicino alla moglie e alla sua bambina: “E’ arrivato il Pappo diretto dalla Polonia di corsa e siamo qui per lei….aspettando di tornare a casa ❣️E appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso ovviamente 🙏🏻 e speriamo non capiti più cuore mio ♥️”, ha raccontato ancora Pellegrini.

La campionessa olimpica è sposata con Matteo Giunta, ex preparatore atletico e allenatore di Pellegrini. I due sono convolati a nozze il 27 agosto 2022 a Venezia e sono diventati genitori il 3 gennaio del 2024 quando è nata la loro figlia Matilde.