Tuffi, Mondiali: Chiara Pellacani bronzo nel trampolino da 3 metri

Chiara Pellacani ancora protagonista ai Mondiali di tuffi di Singapore. Dopo l’oro in coppia con Matteo Santoro e il bronzo nel trampolino da un metro l’azzurra conquista un’altra storica medaglia nell’individuale: bronzo nel trampolino da 3 metri. Per l’atleta romana è la terza medaglia in questa edizione dei campionati iridati. Medaglia d’oro per la cinese Yiwen Chen con 389,70 punti, argento per l’altra cinese Jia Chen con 356,40 punti e bronzo per Pellacani con 323,20 punti.