Mondiali nuoto 2025, il medagliere dell’Italia

In attesa delle ultime gare dei Mondiali di nuoto di Singapore che si concluderanno sabato, l’Italia continua ad arricchire il proprio bottino che ad oggi conta 18 medaglie tra cui uno storico oro di Matteo Santoro e Chiara Pellacani nei tuffi nel trampolino da 3 metri misto e un altro primo posto, di Simone Cerasuolo nei 50 metri rana. Nel medagliere azzurro ci sono anche 11 argenti arrivati da protagonisti di spicco come Gregorio Paltrinieri, secondo nella 5 km e nella 10 km, e Ginevra Taddeucci, che ha centrato tre argenti nelle stesse distanze e nella 3 km knockout sprint. Secondo posto anche per le staffette miste del nuoto in acque libere (4×1500) e per la 4×100 stile libero.

Thomas Ceccon (Photo di Gian Mattia D’Alberto / LaPresse)

Nel nuoto artistico, Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero hanno conquistato l’argento nel duo libero, mentre Nicolò Martinenghi nei 100 rana, Simona Quadarella nei 1500 stile libero e Thomas Ceccon nei 100 dorso hanno portato a casa altre tre medaglie d’argento.

Agli argenti vanno poi associate quattro medaglie di bronzo, tra cui spiccano Filippo Pelati, protagonista nel solo libero maschile e nel duo misto tecnico con Lucrezia Ruggiero, Chiara Pellacani nel trampolino da 1 metro e da 3 metri e Thomas Ceccon, che ha aggiunto anche un bronzo nei 50 farfalla.

Il Medagliere azzurro ai Mondiali di Singapore 2025

– Medaglie d’Oro (2)

Matteo Santoro e Chiara Pellacani

Tuffi, trampolino da 3 metri misto

Simone Cerasuolo

50 metri rana

– Medaglie d’Argento (11)

Gregorio Paltrinieri

10 km nuoto in acque libere

5 km nuoto in acque libere

Ginevra Taddeucci

10 km nuoto in acque libere femminile

5 km nuoto in acque libere femminile

3 km knockout sprint femminile

Italia (staffette)

Staffetta mista 4×1500 nuoto in acque libere

4×100 stile libero

La staffetta Italiana Carlos D’ambrosia,Thomas Ceccon,Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo (AP Photo/Vincent Thian)

Nuoto Artistico

Enrica Piccoli & Lucrezia Ruggiero – Duo libero

Nuoto

Nicolò Martinenghi – 100 rana

Simona Quadarella – 1500 stile libero

Thomas Ceccon – 100 dorso

Nicolò Martinenghi (Photo by Gian Mattia D’Alberto / LaPresse)

Medaglie di Bronzo (5)

Nuoto Artistico

Filippo Pelati – Solo libero maschile

Filippo Pelati & Lucrezia Ruggiero – Duo misto tecnico

Tuffi

Chiara Pellacani – Trampolino 1 metro

Chiara Pellacani – Trampolino 3 metri

Chiara Pellacani in azione nei mondiali di nuoto 2025 (AP Photo/Ng Han Guan)

Nuoto

Thomas Ceccon – 50 farfalla

Totale Medaglie: 11 Argenti | 5 Bronzi | 2 Ori