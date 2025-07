Mondiali Nuoto 2025, Quadarella argento nei 1500 stile. Ceccon secondo nei 100 dorso

Simona Quadarella ha vinto la medaglia d’ argento nei 1500 stile libero ai Mondiali di Nuoto di Singapore con il tempo di 15’31″79 nuovo record europeo e italiano. Per l’azzurra è il sesto podio mondiale consecutivo tra 800 e 1500. Medaglia d’oro per la grande favorita l’americana Katie Ledecky con il tempo di 15’26″44, bronzo per l’australiana Lani Pallister con il tempo di 15’41″18.

L’azzurra: “Non me l’aspettavo, delusione Parigi alle spalle”

“Non me l’aspettavo per niente, sapevo di andare bene ma non pensavo così tanto. Al record europeo ci pensavo da anni, ma non credevo potesse arrivare adesso. Sono contentissima”. Così Simona Quadarella commenta a caldo la medaglia d’argento. “Sapevo che sarebbero partite forti e ho cercato di stare dietro, non pensavo che la Pallister avesse mollato così e questo mi ha aiutato. Una gara che ho studiato, ci ho messo tanta testa. Quest’anno ho cambiato tante cose che mi hanno aiutato, con nuovi stimoli. Non avevo avuto queste risposte e non me lo aspettavo. Sono contenta, credo tantissimo in questo lavoro”, ha aggiunto l’azzurra a RaiSport. “Ledecky? Non le sono mai stato così vicina, per me è stato emozionante”, ha detto poi Quadarella che ha così riscattato il quarto posto delle ultime Olimpiadi a Parigi. “Ora sono molto più tranquilla rispetto all’anno scorso e questo è un bello stimolo in vista di Los Angeles, mancano tre anni e ci sono ancora tanti appuntamenti. La delusione di Parigi ce la siamo messa alle spalle e con questa gara ancora di più, le delusioni fanno parte del percorso di un atleta. Le delusioni mi hanno anzi aiutato a crescere”, ha concluso.

Ceccon argento nei 100 dorso

Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d’oro/argento nei 100 dorso ai Mondiali di Nuoto di Singapore con il tempo di 51″90. Medaglia d’oro per il sudafricano Pieter Coetze in 51″85, bronzo per il francese Yohann Ndoye-Brouard in 51″92. Delusione per l’azzurro che è il campione olimpico in carica e recordman del mondo.

Razzetti e Burdisso in finale nei 200 delfino

Alberto Razzetti e Federico Burdisso si qualificano per la finale dei 200 delfino ai Mondiali di nuoto di Singapore. I due azzurri hanno ottenuto rispettivamente il sesto e settimo tempo assoluto nelle semifinali, con 1’54″47 e 1’54″87. Miglior tempo assoluto per l’americano, di chiari origini italiane, Luca Urlando in 1’52″84.

Cerasuolo in finale 50 rana, fuori Martinenghi

Simone Cerasuolo si qualifica per la finale dei 50 rana ai Mondiali di Nuoto di Singapore con il tempo di 26″64, secondo assoluto nelle due semifinali. Miglior tempo per il cinese Qin Haiyang, oro nei 100, con 26″52. Delusione per Nicolò Martinenghi, argento ieri nei 100, solo 13esimo con il tempo di 27″03. La finale è in programma domani.

Tutte le medaglie dell’Italia ai Mondiali di nuoto

Ai Mondiali di Singapore, l’Italia si è distinta soprattutto nel nuoto in acque libere e nel nuoto artistico, conquistando un totale di 15 medaglie, sebbene nessuna d’oro. Ben 11 medaglie d’argento sono arrivate da protagonisti di spicco come Gregorio Paltrinieri, secondo nella 5 km e nella 10 km, e Ginevra Taddeucci, che ha centrato tre argenti nelle stesse distanze e nella 3 km knockout sprint. Argento anche per le staffette miste del nuoto in acque libere (4×1500) e per la 4×100 stile libero. Nel nuoto artistico, Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero hanno conquistato l’argento nel duo libero, mentre Nicolò Martinenghi nei 100 rana, Simona Quadarella nei 1500 stile libero e Thomas Ceccon nei 100 dorso hanno portato a casa altri tre argenti. Il bottino si completa con 4 medaglie di bronzo, tra cui spiccano Filippo Pelati, protagonista nel solo libero maschile e nel duo misto tecnico con Lucrezia Ruggiero, Chiara Pellacani nel trampolino da 1 metro e Thomas Ceccon, che ha aggiunto anche un bronzo nei 50 farfalla.

– Medaglie d’Oro

— Nessuna medaglia d’oro conquistata —

– Medaglie d’Argento (11)

Gregorio Paltrinieri

10 km nuoto in acque libere

5 km nuoto in acque libere

Ginevra Taddeucci

10 km nuoto in acque libere femminile

5 km nuoto in acque libere femminile

3 km knockout sprint femminile

Italia (staffette)

Staffetta mista 4×1500 nuoto in acque libere

4×100 stile libero

Nuoto Artistico

Enrica Piccoli & Lucrezia Ruggiero – Duo libero

Nuoto

Nicolò Martinenghi – 100 rana

Simona Quadarella – 1500 stile libero

Thomas Ceccon – 100 dorso

Medaglie di Bronzo (4)

Nuoto Artistico

Filippo Pelati – Solo libero maschile

Filippo Pelati & Lucrezia Ruggiero – Duo misto tecnico

Tuffi

Chiara Pellacani – Trampolino 1 metro

Nuoto

Thomas Ceccon – 50 farfalla

Totale Medaglie: 11 Argenti | 4 Bronzi | 0 Ori