Mondiali Nuoto 2025, il programma del 31 luglio e gli italiani in gara: Sara Curtis, staffetta 4×200 donne

Continuano i Mondiali di nuoto 2025 in corso a Singapore. Dopo la storica giornata di ieri per i colori azzurri con gli ori di Cerasuolo nei 50 metri rana e di Santoro/Pellacani nei tuffi, italiani protagonisti anche oggi 31 luglio. Ecco il programma, i risultati della mattina e cosa aspettarsi nella mattinata italiana.

Nella notte: staffetta donne 4×200 in finale, Ceccon out nei 200 dorso

Mattinata in chiaroscuro per l’Italia del direttore tecnico Cesare Butini:

Strappa il pass per la finale la 4×200 stile libero femminile

Si qualificano per le semifinali Sara Curtis con il secondo crono nei 100 stile libero, Christian Mantegazza nei 200 rana e Christian Bacico con l’undicesimo nei 200 dorso che vede primo degli esclusi Thomas Ceccon

con il secondo crono nei 100 stile libero, nei 200 rana e con l’undicesimo nei 200 dorso che vede Si fermano anche Francesca Fangio e Lisa Angiolini nei 200 rana, Emma Virginia Menicucci nei 100 sl.

Sara Curtis secondo tempo in batteria

Ha mostrato ottime cose Sara Curtis, che nei 100 stile libero ha vinto la sua batteria e ha passato il turno con il secondo tempo dando la sensazione di avere margine. La 18enne di Savigliano – tesserata per Esercito e CS Roero, allenata da Thomas Maggiora – nuota in 53″53 (come l’olandese Marrit Steenbergen), con un passaggio in 25″32 e un secondo cinquanta controllato in 28″21, per la seconda prestazione personale di sempre a cinquantadue centesimi dal quel record che stabilì agli Assoluti quando ha cancellato il 53″18 siglato dalla vincitrice di tutto Federica Pellegrini il 25 giugno 2016 quando fece esplodere lo Stadio del Nuoto di Roma durante il 53esimo trofeo Sette Colli. Davanti a lei solo l’aussie Mollie O’Callaghan – oro nella doppia distanza – in 53″40. “Ci sono i margini per divertirsi nel pomeriggio – racconta Curtis, campionessa europea juniores a Vilnius 2024 – Ho controllato abbastanza in batteria. Mi sono sentita bene in acqua, sicuramente più sciolta rispetto alle staffette. Sono molto ottimista”.

L’eliminazione a sorpresa di Ceccon

Bruciante eliminazione nei 200 dorso per il primatista italiano (1’55″71) Thomas Ceccon – tesserato per Fiamme Oro e Leosport, preparato da Alberto Burlina – diciassettesimo e primo degli esclusi. Il 24enne di Schio – bronzo nei 50 farfalla, argento con la staffetta veloce e nei 100 dorso – nuota in 1’57″15, pagando l’ultimo cinquanta molto lento in 30″49; lo “estromette” per quattro centesimi il sudafricano Pieter Coetze, colui che per cinque centesimi gli ha negato l’oro nei 100, sedicesimo in 1’57″11. Comanda il canadese Blake Tierney in 1’55″17.

Il programma del 31 luglio, semifinali e finali e gli italiani

Alla luce dei risultati, dunque, ecco il programma delle semifinali e finali, evidenziando gli italiani in vasca

Finale 200 farfalla donne alle 13:02

Semifinali 100 stile libero donne alle 13:11 con Sara Curtis

Finale 200 misti uomini alle 13:23

Finale 100 stile libero uomini alle 13:32

Semifinali 200 rana donne alle 13:45

Finale 50 dorso donne alle 14:00

Semifinali 200 rana uomini alle 14:13 con Christian Mantegazza

Semifinali 200 dorso uomini alle 14:31 con Christian Bacico

Finale staffetta 4×200 stile libero donne alle 14:44 con l’Italia

Dove vedere i mondiali di nuoto

I mondiali di nuoto 2025 di Singapore sono trasmessi in diretta e in chiaro su Rai2 e su RaiSport Hd (anche in streaming su RaiPlay) ma anche in pay-tv sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo e Now.

Il medagliere dell’Italia

L’Italia arriva alla giornata di oggi, giovedì 31 luglio, con 17 medaglie in totale ottenute in questi mondiali di nuoto. In particolare, gli azzurri hanno guadagnato due ori (i già menzionati Santoro/Pellacani e Cerasuolo), 11 argenti e 4 bronzi.