Mondiali nuoto 2025, Cerasuolo è oro nei 50 metri rana

Seconda medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore. Simone Cerasuolo compie un’impresa e vince i 50 metri rana con il tempo di 26”54. Si tratta del primo oro azzurro nel nuoto e arriva a pochi minuti di distanza dallo storico trionfo di Santoro e Pellacani nei tuffi. Argento per il russo Kirill Prigoda in 26″62, bronzo per il cinese Qin Haiyang in 26″67. Per l’Italia è la 17esima medaglia in totale ai mondiali di Singapore.

🥇 CERASUOLO OROOO DA URLO!!! QUI SI FA LA STORIAAA 😱⁰

💥 50 rana da brividi! Simone sfreccia con un'accelerazione da paura, fa saltare il banco in 26"54 e si laurea campione del mondo 🌍



📸 @DBM_Media ⁰#azzurri #federnuoto #italnuoto #swimming #AQUASingapore2025 pic.twitter.com/UAsRwrbYA6 — Federnuoto (@FINOfficial_) July 30, 2025

Cerasuolo: “Contentissimo, dedico l’oro alla mia famiglia”

“Mi piacerebbe un sacco vedere la faccia dei miei genitori, che staranno piangendo. È stato bellissimo il percorso, i miei mi hanno trasmesso umiltà e dedizione al lavoro. Oggi sono davvero al settimo cielo. Mio padre mi dice: gli uomini forti si vedono nei momenti importanti e oggi credo di averlo fatto”, ha commentato un emozionatissimo Cerasuolo ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria. “Ho un sacco di pensieri, sono contentissimo. Ci tenevo a ringraziare tutte le persone che mi aiutano in questo percorso. Nei 50 metri non sempre vince chi è più veloce, ma chi è più forte. E oggi sono campione del Mondo“, ha aggiunto.

L’oro di Pellacani e Santoro

La vittoria di Cerasuolo è arrivata a pochi minuti di distanza dall’incredibile medaglia d’oro di Matteo Santoro e Chiara Pellacani nella tuffi dal trampolino di 3 metri misto ottenendo 308.13 punti totali.