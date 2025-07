Gregorio Paltrinieri operato a dito e gomito

Gregorio Paltrinieri operato dopo l’infortunio e la frattura al dito, subiti durante il mondiale di nuoto.

“Gregorio Paltrinieri è stato sottoposto a un doppio intervento chirurgico presso l’ospedale di Sassuolo eseguito dall’équipe ortopedica guidata dal professor Giuseppe Porcellini. In particolare è stata eseguita un’artroscopia di gomito con rimozione della vite intrarticolare su pregressa frattura, occorsa nel mese di agosto del 2024 al termine dei Giochi Olimpici, con successivo innesto cartilagineo”. Lo scrive in una nota la Federazione italiana nuoto (Fin).

“Nella stessa seduta operatoria, è stato inoltre eseguita dal dottor Stefano Manzieri la riduzione della frattura della base della terza falange del quarto dito della mano sinistra avvenuta durante la gara di 10 km a Singapore. La prognosi è di 6-8 settimane per il completo recupero funzionale e la ripresa degli allenamenti”, si legge ancora.

Cosa era successo a Paltrinieri ai mondiali

Gregorio Paltrinieri era stato sottoposto a una radiografia che aveva evidenziato il distacco di un piccolo frammento osseo all’inserzione del tendine estensore della terza falange del quarto dito della mano sinistra, dopo aver subito un trauma e un forte dolore durante i mondiali di nuoto.

Ciò a seguito del trauma occorso durante la 10 chilometri di Nuoto di fondo nuotata a Sentosa mercoledì ai Mondiali di nuoto in acque libere, a Singapore, e conclusa con l’argento iridato.

Le medaglie di Paltrinieri

Nato a Carpi il 5 settembre 1994, Gregorio Paltrinieri in carriera ha collezionato numerose medaglie. Tra queste ce ne sono ben cinque olimpiche: due argenti (una agli ultimi Giochi di Parigi 2024), due bronzi e un oro. Ha conquistato anche 17 medaglie ai Mondiali, sei ai Mondiali in vasca corta, 19 agli Europei e sei agli Europei in vasca corta.