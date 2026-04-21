Meloni sulla missione italiana nello Stretto di Hormuz: "Deciderà il Parlamento"

(LaPresse) In un punto stampa a margine della visita al Salone Internazionale del Mobile di Milano, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato la missione delle navi italiane nello Stretto di Hormuz. La premier ha spiegato che l’Italia è stata tra i primi paesi a chiedere una copertura ONU per la missione, ma ha sottolineato che un veto da parte di Russia e Cina ha impedito il via libera in Consiglio di Sicurezza. “Vedremo se il veto potrà essere superato nelle prossime settimane”, ha dichiarato Meloni, aggiungendo che, qualora il veto non venisse rimosso, l’Italia dovrebbe comunque partecipare alla missione, a condizione che sia esclusivamente difensiva, con una cessazione delle ostilità e un’ampia adesione internazionale. Tuttavia, la decisione finale, ha ribadito la presidente, spetta al Parlamento italiano. Inoltre, rispondendo a una domanda sulla sua relazione con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, Meloni ha dichiarato: “Non l’ho sentito recentemente”.