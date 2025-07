Mondiali nuoto 2025, Paltrinieri e Taddeucci argento anche nella 5 km

Ai Mondiali di nuoto 2025, in corso a Singapore, Gregorio Paltrinieri è medaglia d’argento nella 5 chilometri in acque libere, dopo l’argento di due giorni fa nella 10 chilometri. L’azzurro ha gareggiato con una piccola frattura alla terza falange dell’anulare della mano sinistra e ha chiuso in 57’29″30, secondo a 2″90 dal tedesco Florian Wellbrock (57’26″40). Bronzo al francese Marc Antoine Olivier (57’30″40).

Paltrinieri: “Gara molto più dura dell’altro giorno”

“Ho provato a nuotare con questo”, ha detto Paltrinieri a Rai Sport mostrando, dopo la gara, una fasciatura al dito. “Ma perdevo sensibilità nel tocco e quindi non sentivo benissimo l’acqua – spiega – Mi son messo un leggero taping stamattina, però mi è saltato via dopo un giro. Ho preso zaccagnate su zaccagnate al dito. Però bene – sorride -. è stata una gara molto più dura dell’altro giorno. Cioè l’altro giorno è stata durissima, una delle gare più dure della mia vita, e questa di più. Perché ero stanco. Questo caldo t’ammazza e ho provato a fare del mio meglio. Il dito ha influito, lo sentivo pulsare e faceva male. Sapevo che Flo (Florian Wellbrock ndr) era favorito quindi ho cercato di stargli vicino”.

Argento anche per Taddeucci

Ginevra Taddeucci

Come già nella 10 km, anche nella 5 km femminile Ginevra Taddeucci ha conquistato, come Paltrinieri, la medaglia d’argento. L’azzurra ha chiuso a 1h02’02″30, seconda dopo l’australiana Moesha Johnson(1h02’01″30). Terza la giapponese Ichika Kajimoto (1h02’28″90).

🥈 TADDEUCCI INARRESTABILE ✌️

⁰🤩 Ginevra Taddeucci si prende un altro argento nella 5 km. Una medaglia che ne consolida lo status tra le grandi del nuoto in acque libere 🏊‍♀️#azzurri #federnuoto #italfondo #openwater #AQUASingapore2025 pic.twitter.com/BGVLoP3bwM — Federnuoto (@FINOfficial_) July 18, 2025

Mondiali nuoto 2025, dove vederli in tv

Fino a domenica 3 agosto a Singapore prosegue la 22esima edizione dei Campionati Mondiali di Nuoto. Le gare si potranno seguire in diretta tv in chiaro su Rai2, RaiSport e Raiplay ma anche su Sky, SkyGo e Now.