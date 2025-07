Home > Sport > Nuoto > Mondiali nuoto 2025, il programma di oggi 16 luglio e dove vederli in tv

I Mondiali nuoto 2025 protagonisti dell’estate. Oggi mercoledì 16 luglio a Singapore c’è stato il trionfo di Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci, argento nella 10km maschile e femminile. Vittoria anche del Settebello che ha superato il Sudafrica 28-4.

Il programma di oggi

Pallanuoto maschile Italia-Sud Africa ore 7.45 (risultato finale: 28-4)

Nuoto maschile, maratona 10km ore 7.00 (risultato finale: argento Paltrinieri, 6° Andrea Filadelli)

Nuoto femminile, maratona 10km ore 10.00 (risultato finale: argento Taddeucci, 10° Pozzobon)

Mondiali nuoto 2025, dove vederli in tv

Da venerdì 11 luglio a domenica 3 agosto va in scena a Singapore la 22a edizione dei Campionati Mondiali di Nuoto. Le gare si potranno seguire in diretta tv su Rai2, RaiSport e Raiplay ma anche su Sky, SkyGo e Now.