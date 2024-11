Il fenomeno francese ha nuotato in 1'48''88

Nuovo record per Leon Marchand, il fenomeno francese del nuoto. Marchand ha battuto un primato mondiale vecchio di 12 anni, quello dei 200 metri misti in vasca corta, che apparteneva a Ryan Lochte con il tempo di 1’49”63. Il quattro volte campione olimpico ha invece nuotato in 1’48”88 questo venerdì, durante la tappa di Coppa del Mondo a Singapore, ottenendo un nuovo record del mondo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata