La stella del nuoto sarà ricordata tra i protagonisti indiscussi di queste Olimpiadi

Tifosi in delirio nella fan zone di Parigi per l’idolo transalpino del nuoto, Léon Marchand capace di conquistare ben quattro ori olimpici: l’ultimo nei 200 misti con il tempo di 1:54.06, nuovo record olimpico. Gli altri tre, invece, sono arrivati nei 200 farfalla, nei 200 rana e nei 400 misti. Nessun dubbio che la stella francese sarà ricordato come uno dei protagonisti indiscussi di queste Olimpiadi.

