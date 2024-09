Il campione olimpico dalle pagine del Corriere: "Non rappresenta niente"

Botta e risposta nelle acque italiane. Nelle ultime ore si sono registrate prima le parole del campione olimpico Thomas Ceccon che, in un’intervista al Corriere della Sera, a una domanda su cosa rappresentasse per lui Federica Pellegrini ha affermato: “Niente. Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente, no”.

La replica di Matteo Giunta: “Vali zero”

In serata, via social, il marito di Pellegrini, Matteo Giunta ha risposto: “Il Rispetto è il valore fondamentale alla base dello sport e della vita. Se non ce l’hai, puoi anche aver vinto le Olimpiadi, ma per me vali zero. Questo è tutto quello che ho da dire sull’argomento”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata