La leggenda del nuoto italiano e mondiale è tra le protagoniste della nuova edizione del programma

“Io e Milly ci rincorriamo da qualche anno, ma sarebbe stato veramente difficile in un anno di preparazione nel nuoto trasferirmi qui a Roma per ballare, fare le puntate il sabato sera. Quest’anno è stato il primo anno dove effettivamente potevamo fare questo programma insieme. Sono super contenta di aver ceduto alle sue lusinghe”. Felice e sorridente Federica Pellegrini, leggenda del nuoto italiano e mondiale, tra le protagoniste della nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’.

“Era il momento giusto per me, venire fuori dai primi mesi di maternità e volersi risentire anche atleti. Ci siamo trovati nel momento giusto. La vita cambia, noi evolviamo. C’è stata sicuramente una Federica diversa dopo aver smesso con il nuoto e c’è stata una Federica ancora diversa dopo la nascita di mia figlia. Oggi sono serena così come lo ero mentre nuotavo. Certo, c’era una condizione di stress molto alto quando gareggiavo, ma mi divertivo molto a fare anche quello che facevo prima”, ha aggiunto la campionessa veneta.

