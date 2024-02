Quarto podio iridato consecutivo per la giovane nuotatrice pugliese

Decima medaglia per l’Italia nel nuoto in vasca ai Mondiali di nuoto in svolgimento a Doha, in Qatar. Benedetta Pilato ha vinto la medaglia di bronzo nei 50 rana, con il tempo di 30″01, alle spalle della lituana Ruta Meilutyte, oro in 29″40, e della cinese Qianting Tang, argento in 29″51.

Pilato: “Non sono al top ma medaglia conferma mia continuità”

“Sono contenta, sicuramente questa medaglia conferma una continuità. Mi dispiace non essere ai miei livelli top, però oggi sapevo che era importante fare medaglia, non tanto il tempo. Adesso posso nuotare questo e va bene così”. Lo ha detto ai microfoni Rai Sport Benedetta Pilato dopo il bronzo conquistato nei 50 rana ai Mondiali di nuoto in svolgimento a Doha.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata