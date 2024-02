Bene la 4x100 stile libero mixed. Oggi Quadarella punta all'oro negli 800 sl

Il penultimo giorno dei Mondiali di nuoto di Doha si apre con una delusione per Gregorio Paltrinieri. L’azzurro, uno dei favoriti della vigilia, non si è nemmeno qualificato per la “sua” finale del 1.500 metri stile. Il campione olimpico, trimondiale e trieuropeo tocca in 15’55”19, sorpassato negli ultimi venticinque metri dal turco Kuzey Tuncelli che sigla proprio l’ottavo tempo complessivo in 15’54”98.

La rabbia di Paltrinieri

“Sono molto arrabbiato con me stesso perché queste cose non devo accadere – racconta Paltinieri, bronzo negli 800 e argento con la 4×1.5km in acque libere – Per non spingere troppo alla fine mi sono trovato in mezzo al turco e all’irlandese Daniel Wiffen (sesto riscontro cronometrico in 14’54”29) e sono rimasto fuori dalla finale. Questa mattina in realtà non mi sentivo al massimo, ma non è una giustificazione. Sono incavolato perché penso a ciò che avrei potuto fare in finale’. Out anche Luca De Tullio (Fiamme Oro/CC Aniene) che in 15’00”22 non va oltre il tredicesimo posto. “Sono molto arrabbiato – continua Gregorio Paltrinieri – Devo imparare a gestire meglio le batterie in maniera conservativa, ma senza rischiare troppo. Non mi sentivo particolarmente bene, però non posso nuotare 14’55”. Non volevo sciupare energie perché so che devo gestirmi, però in mezzo mi sono addormentato”.

Attesa per Simona Quadarelle e per la 4×100 sl mixed

Bene invece la 4×100 stile libero mixed che si qualifica per la finale: Lorenzo Zazzeri (48”51), Manuel Frigo (48”61), Sofia Morini (54”66), Chiara Tarantino (54”27) in 3’26”06 vincono la loro serie, battendo gli Stati Uniti (3’28”76), per il quarto miglior riferimento cronometrico.

Vanno invece in semifinale Benedetta Pilato e Anita Bottazzo nei 50 rana e Michele Lamberti nei 50 dorso in semifinale.

Si riparte alle 17 (ora italiana), in diretta su Raidue, con le semifinali e finali e Simona Quadarella che negli 800 metri punta al secondo storico oro nel mezzofondo.

