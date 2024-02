Oro per la Cina e bronzo per gli Stati Uniti

Prima medaglia dal nuoto in vasca per l’Italia, conquistata ai Mondiali di Doha, in Qatar. La staffetta maschile 4×100 stile libero, composta da Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo, ha conquistato l’argento in 3’12″08. Oro per la Cina in 3’11″08 e bronzo per gli Stati Uniti in 3’12″29.

A sorpresa il cinese Pan Zhanle, impegnato in prima frazione, ha stabilito il nuovo record del mondo dei 100 stile libero in 46″80.

