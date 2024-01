Ha fatto vincere tre scudetti alla Libertas Safa. Il ricordo di Marco Durante, presidente di LaPresse: "Con lui anni importantissimi"

Lutto nel mondo del nuoto. È morto a 73 anni Corrado Rosso, storico tecnico della nazionale di nuoto e allenatore di tanti campioni azzurri. Nato il 28 settembre del 1950, ha portato atleti dalle giovanili alle Olimpiadi e ha fatto vincere tre scudetti alla Libertas Safa. “Se ne va un gigante orso. Ho passato con lui anni importantissimi che mi hanno aiutato a crescere come uomo e come sportivo. Ricordo ancora quando abbiamo portato dalla Serie C alla Serie A la Libertas Safa. Mi mancherà moltissimo”, è il ricordo di Marco Durante, presidente di LaPresse.

