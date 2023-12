Sono sei le vittorie degli italiani nella giornata di chiusura a Otopeni in Romania: Martinenghi, Mora, Razzetti, Quadarella, Pilato e la staffetta mista mista

Doppietta Italia nei 50 rana agli Europei di nuoto in vasca corta in corso ad Otopeni, in Romania. Nicolò Martinenghi ha conquistato la medaglia d’oro in 25″66 davanti al connazionale Simone Cerasuolo, argento in 25″83. Completa il podio il turco Emre Sakci (25″90).

Oro anche per Mora nei 200 dorso

Oro anche per Lorenzo Mora, che ha trionfato nei 200 dorso in 1’48″43 davanti al britannico Luke Greenbank (1’48″53) e al francese Mewen Tomac (1’48″55).

Quadarella oro nei 400 stile libero

La terza medaglia di giornata viene dalle donne. Simona Quadarella ha vinto i 400 stile libero in 3’59″50, resistendo al ritorno della francese Anastasiia Kirpichnikova, argento in 3’59″56. Bronzo alla belga Valentine Dumont (4’00″84).

Razzetti oro nei 400 misti

Alberto Razzetti, inoltre, ha vinto i 400 misti in 3’57″01, nuovo primato italiano e record dei campionati. L’azzurro ha preceduto il britannico Duncan Scott (4’00″17) e il greco Apostolos Papastamos (4’05″19).

Pilato oro nei 50 rana

Gioia azzurra anche nei 50 rana femminili, vinti da Benedetta Pilato in 28″86. La nuotatrice tarantina ha migliorato di cinque centesimi il record dei campionati che già le apparteneva. Sul podio anche Jasmine Nocentini, bronzo ex aequo in 29″41 con la britannica Imogen Clark. Argento per l’estone Eneli Jefimova in 29″12.

Oro Italia nella staffetta mista mista 4×50

Infine, come ciliegina sulla torta, la staffetta 4×50 mista mista ha trionfato nell’ultima gara del programma in 1’36″58. Il quartetto azzurro composto da Lorenzo Mora, Nicolo Martinenghi, Silvia Di Pietro e Jasmine Nocentini ha preceduto la Francia (1’37″14) e l’Olanda (1’37″86). Con le medaglie conquistate oggi la squadra italiana è risalita fino al secondo posto nel medagliere, alle spalle della Gran Bretagna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata