Foto da Ap

E' la prima donna a scendere sotto il 3'56

Ariarne Titimus riscrive la storia del nuoto, vince i 400 stile libero ai Mondiali di Fukuoka con un clamoroso record del mondo, diventando la prima donna a scendere sotto il 3’56.

La fuoriclasse 22enne australiana di Launceston – oro Olimpico a Tokyo 2020 – vola in 3’55”38 (1’56”94) che cancella il 3’56”08 della canadese Summer McIntosh grande sconfitta di giornata e solo quarta in 3’59”94. Completano il podio, comunque stellare, la statunitense Katie Ledecky – trentatre medaglie tra Mondiali e Giochi Olimpici – argento in 3’58”73 e l’altra aussie Erika Fairweather in 3’59”59.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata