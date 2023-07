Le gare sono in programma dal 14 al 30 luglio a Fukuoka in Giappone, 75 titoli da assegnare in sei diverse discipline

Dal 14 al 30 luglio, nelle acque di Fukuoka, in Giappone, sono in programma i Mondiali di nuoto 2023, che assegneranno 75 titoli mondiali in sei diverse discipline: Nuoto, Nuoto artistico, Nuoto di fondo, Pallanuoto, Tuffi e Tuffi dalle grandi altezze. Le gare si tengono al Marine Messe Fukuoka (nuoto in corsia, nuoto artistico e pallanuoto), al Fukuoka Prefectural Pool (tuffi) ed al Seaside Momochi Beach Park (nuoto di fondo e tuffi dalle grandi altezze).

Le prime medaglie sono assegnate in occasione delle finali di nuoto artistico, tuffi e nuoto di fondo. La seconda parte della rassegna sarà riservata al nuoto in corsia ed ai tuffi dalle grande altezze, mentre i tornei di pallanuoto occuperanno tutta la manifestazione. In quattro di queste discipline (nuoto, nuoto di fondo, pallanuoto e tuffi) verranno inoltre assegnate le quote per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Le medaglie dell’Italia

Argento

Nuoto artistico, duo tecnico, Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero

Gregorio Paltrinieri, Nuoto di fondo, 5km uomini

Bronzo

Trampolino 3m sincronizzato donne, Elena Bertocchi e Chiara Pellacani · PASS Olimpico NOC Parigi 2024

Domenico Acerenza, Nuoto di fondo, 5km uomini

MEDAGLIERE GENERALE MONDIALI NUOTO 2023

# Paese O A B T. 1 Cina 8 1 2 11 2 Germania 4 0 1 5 3 Giappone 3 0 2 5 4 Spagna 1 1 2 4 5 Gran Bretagna 0 3 0 3 6 Messico 0 2 2 4 6 Stati Uniti 0 2 2 4 6 Italia 0 2 2 4 9 Australia 0 1 0 1 9 Austria 0 1 0 1 9 Ucraina 0 1 0 1 9 Ungheria 0 1 0 1 9 Olanda 0 1 0 1 14 Francia 0 0 1 1 14 Kazakistan 0 0 1 1 14 Brasile 0 0 1 1 # Totale 15 15 15 45

