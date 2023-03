La 16enne canadese ottiene il primato con il tempo di 3:56:08 nei Trials per i mondiali

Nuovo record del mondo nei 400 metri stile libero di nuoto nella categoria femminile. A firmarlo la 16enne Summer McIntosh, vera promessa del nuoto canadese, in occasione dei Trials per i mondiali e per i giochi panamericani: 3:56:08 il nuovo primato, che supera il precedente record di 3:56:40 della campionessa olimpica in carica Ariarne Titmus. McIntosh era già stata agli onori della cronaca in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020, quando arrivò quarta nei 400 stile libero a soli 14 anni. Con questo nuovo record, si candida dunque per un posto da protagonista anche a Parigi 2024. “Ottenere un traguardo come questo è stato davvero inaspettato. Qualche anno fa, neanche nei miei sogni avrei potuto pensare di arrivare qui“, ha dichiarato McIntosh dopo la gara, come riporta il sito web della Federazione nuoto canadese.

