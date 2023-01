Dopo la vittoria di ieri nella sprint, nuovo successo per il norvegese Johannes Klaebo

Dopo la vittoria di ieri nella sprint, nuovo successo per il norvegese Johannes Klaebo nella tappa del Tour de Ski in corso in Val Mustair. Terzo Federico Pellegrino: l’azzurro è stato battuto al fotofinish dall’altro norvegese, Paal Goldberg, entrambi staccati di 10″ dal vincitore, che ha chiuso in 25’55”.

