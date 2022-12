Italia sul gradino più alto del podio di Melbourne anche nella staffetta mista maschile 4x50

Ancora una medaglia per Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso a Melbourne. L’azzurro ha vinto l’oro negli 800 stile libero, inseriti per la prima volta nel programma del Mondiale, con il tempo di 7’29″99, nuovo record dei campionati. Argento per il norvegese Christiansen con 7’31”48, bronzo per il francese Fontaine con 7’33”12.

Oro per la staffetta mista Italia 4×50 maschile

Italia sul gradino più alto del podio nella staffetta mista maschile 4×50 ai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso a Melbourne. Il quartetto composto da Lorenzo Mora, Niccolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Leonardo Deplano ha conquistato l’oro con il tempo di 1’29″72, nuovo record del mondo. Argento Usa con 1’30″37, bronzo Australia con 1’30″81.

Franceschi vince argento nei 400 misti

Arriva la prima medaglia italiana al femminile in gara individuale ai Mondiali di nuoto in vasca corta. Sara Franceschi ha conquistato l’argento nei 400 misti realizzando il personale in 4’28″58. Settima piazza per l’altra azzurra in finale, Ilaria Cusinato (4’32″94). Oro alla statunitense Hali Flickinger in 4’26″51 e bronzo alla giapponese Waka Kobori in 4’29″03. “Tutto bellissimo, sono davvero contenta, è un sogno e mi servirà un po’ di tempo per capire cos’è successo – commenta Sara, allenata dal padre Srefano per Fiamme Gialle e Livorno Aquatics – Non ci credo ancora neanche io. Ho conquistato una medaglia d’argento ai mondiali e addirittura con il primato personale”.

