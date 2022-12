L'azzurro ha nuotato in 50"97, a due centesimi dal primato italiano di Marco Orsi. Argento e bronzo ai canadesi Javier Acevedo (51"05) e Finlay Knox (51"10)

Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d’oro nei 100 misti ai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso a Melbourne. L’azzurro ha nuotato in 50″97, a due centesimi dal primato italiano di Marco Orsi. Argento e bronzo ai canadesi Javier Acevedo (51″05) e Finlay Knox (51″10). Per Ceccon si tratta del primo oro individuale in carriera in un Mondiale in vasca corta.

