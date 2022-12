Foto dall'archivio

L'azzurro ha avuto la meglio sul britannico Adam Peaty ma ha dovuto cedere allo statunitense Nick Fink

Nicolò Martinenghi conquista la medaglia d’argento nei 100 rana ai mondiali di nuoto in vasca corta in svolgimento a Melbourne, in Australia. L’azzurro che ha chiuso in 56″07 ha avuto la meglio sul britannico Adam Peaty (terzo in 56″25) ma ha dovuto cedere allo statunitense Nick Fink, oro in 55″88. Sesto Simone Cerasuolo con 56″99.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata