Foto dall'archivio

Alessandro Miressi ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 stile libero maschili ai Mondiali di nuoto in vasca corta in programma a Melbourne. L’azzurro delle Fiamme Oro, reduce dal titolo mondiale dell’anno passato ad Abu Dhabi, è stato preceduto dal primatista mondiale della distanza, l’australiano Kyle Chalmers oro con 45″16 (nuovo record dei campionati) e il francese Maxime Grousset (45.41). L’azzurro ha chiuso in 45″57. Quinto posto per l’altro azzurro in gara nella finale, Thomas Ceccon (45″72).

“Ho eguagliato il record italiano e sono contento. Sapevo che difendere il titolo sarebbe stato molto dura con Chalmers che avrei comunque preferito avere nella corsia accanto.Ho azzardato un passaggio veloce per non farmi staccare troppo nel primo cinquanta”, ha detto Miressi. “Sono contento sapevo che per prendere la medaglia servivanno un paio di decimi in meno. Sono soddisfatto comunque della mia gara, ho margini di crescita anche nei 100 stile libero”, gli fa eco Thomas Ceccon, giuntro quinto.

