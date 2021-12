Delusione per Gregorio Paltrinieri solo quarto nei 1.500 stile

Ultima giornata super per il nuoto azzurro ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi. Grande protagonista Alessandro Miressi che ha conquistato l’oro nei 100 sl chiudendo con il tempo di 45″57, migliorando di un centesimo il record italiano. Argento allo statunitense Ryan Held, bronzo al canadese Joshua Liendo Edward. E’ la prima volta che l’Italia conquista l’oro mondiale nei 100 stile libero in vasca corta. “Sono felice. E’ un risultato che cercavo da tanto tenpo, è stata una gara combattuta fin dall’inizio. Mi sono detto, ‘faccio la mia gara e lo vado (Held, ndr) a riprendere nei 50 metri”, la gioia del campione azzurro che qualche gara dopo ha fatto il bis trascinando sul gradino più alto del podio anche la staffetta 4×100 mista maschile. Con il tempo di 3’19″76 gli azzurri Mora, Martinenghi, Rivolta e appunto Miressi hanno realizzato il record dei campionati. Secondo posto per gli Stati Uniti in 3’20″50, bronzo per la Russia in 3’20″65.

Medaglia d’argento per Martinenghi invece sui 50 rana a 2 centesimi dall’oro dello statunitense Nic Fink che ha vinto con il record americano in 25″53.

Piccola delusione invece per Gregorio Paltrinieri solo quarto nei 1500 stile vinti da Florian Wellbrock in 14’06″288. “Non riesco a dire cosa sia successo, Ero sul filo, potevo fare molto bene o molto male. Avevo fatto una preparazione un po’ diverso ma non ha funzionato. Mi sono sentito malissimo oggi, quando volevo spingere non ne avevo. Ero morto. Wellbrock credo sia più forte di me”, le parole di Paltrinieri a fine gara.

