Il riconoscimento dell'Università San Raffaele: la tesi sul ciclo mestruale delle atlete

(LaPresse) “È una giornata incredibile, sono veramente felice. Questa laurea è il coronamento di una parte della mia vita. Portare una tesi sul ciclo mestruale nelle atlete, un argomento a me molto caro, mi ha dato tanta soddisfazione. È stato per tanto tempo un argomento tabù per le sportive di alto livello”. Sono le prime parole dell’olimpionica del nuoto e da oggi dottoressa Federica Pellegrini, appena ricevuta dall’Università San Raffaele Roma la laurea honoris causa. “Cosa c’è nel mio futuro? Da sportiva che si è allenata tanto credo molto nella meritocrazia, spero di diventare una brava dirigente studiando molto”, ha concluso, parlando in qualità di membro Cio in quota atleti.

