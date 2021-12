Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo e Alessandro Miressi primi con il tempo di 1'23"61. Bronzo Ceccon nei 200 dorso

Nuovo oro per l’Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso ad Abu Dhabi: Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo e Alessandro Miressi hanno vinto la 4×50 stile libero uomini, con il tempo di 1’23″61, davanti alla Russia (1’23″75) e all’Olanda (1’23″78). Solo quarti gli Usa in 1’23″81. I tempi degli azzurri sono stati: Leonardo Deplano 21″37, Lorenzo Zazzeri 20″42, Manuel Frigo (21″21) e Alessandro Miressi 20″61.

L’enfant prodige veneto finalmente sboccia in tutta la sua classe, confermandosi nel gotha del nuoto. Thomas Ceccon mette da parte tatticismi e scaramanzie e si prende un bronzo brillantissimo nei 100 dorso ai Mondiali in Vasca Corta. Il 20enne di Schio – tesserato per Fiamme Oro e Leosport, pupillo di Alberto Burlina, agli Europei di Kazan argento nella doppia distanza, con la 4×50 stile libero e bronzo nei 50 farfalla – nuota il primato personale in 51”40 (prec. 51”51). Preceduto solamente, per un podio di gala, dal fuoriclasse russo Kliment Kolesnikov che vince in 51”09 e dal norvegese Tomoe Hvas secondo in 51”35. “Sono contento per la medaglia ovviamente e anche per il crono, forse potevo limare qualcosa in più – sottolinea Ceccon – Sono un po’ stanco in questo periodo e qualcosa concedo”. Settimo uno stremato Marco Orsi in 51”76: “Ho dato quello che avevo – spiega il 30enne di Budrio, seguito da Marco Odaldi – E’ stata una stagione lunga e bellissima, ma che mi ha riportato al vertice: non ho rimpianti”.

