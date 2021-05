Medaglie anche per Paltrinieri e Acerenza sui 1.500 m e per Castiglioni e Carraro nei 100 rana donne

Alessandro Miressi ha conquistato la medaglia d’argento sui 100 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Budapest. L’azzurro, che ha stabilito il nuovo record italiano in 47”45, ha chiuso alle spalle solo del russo Kliment Kolesnikov che con un fenomenale 47”37 ha migliorato il record dei campionati. Bronzo all’altro russo Andrei Minakov in 47”74.

La soddisfazione di Miressi: “Ci ho provato con tutto me stesso”

“Ci ho provato con tutto me stesso, alla fine ci stavo arrivando. Ho fatto il mio tempo migliore e sono contento lo stesso. Ci riproveremo più avanti”, ha detto Miressi ai microfoni di RaiSport dopo l’argento. “Sono felice di questi miglioramenti, ora devo restare concentrato e conservare le forze per le prossime gare”, ha aggiunto l’azzurro.

Paltrinieri e Acerenza sul podio nei 1.500 sl

Nei 1.500 stile invece doppio podio per l’Italia. Gregorio Paltrinieri, reduce dalle fatiche del nuoto libero, ha conquistato l’argento. Bronzo invece per Domenico Acerenza. L’oro è andato all’ucraino Mykhaylo Romanchuk.

“Sono molto contento, dopo la stanchezza di questa settimana non me l’aspettavo. Dovevo dare uno scossone”, le parole di Paltrinieri a fine gara a RaiSport

Splendide Castiglioni e Carraro sui 100 rana

Argento e bronzo anche per le ragazze italiane dei 100 rana nela gara vinta dalla svedese Sophie Hansson in 1’05”69. Arianna Castiglioni si è piazzata al secondo posto in 1’06”13 chiudendo con 8 decimi di vantaggio su Martina Carraro.

“Sono contenta per questo argento. Non volevo perdere l’occasione, i 100 è l’unica competizione in cui potevo giocarmela. Eravamo tutte lì, ho provato a liberare la mente e godermi il momento. Mi sono sentita decisamente meglio, l’ansia c’era ma ho provato a gestirla al meglio”, ha dichiarato soddisfatta Arianna Castiglioni sempre a RaiSport.

