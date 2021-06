L'intervista del portale Ontheblue.it al campionissimo di tuffi

In vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, il portale Ontheblue.it coglie l’occasione per raccontare le grandi storie, ai Giochi, degli atleti più significativi delle discipline acquatiche. Dopo l’intervista alla nuotatrice Mara Sacchi, ora è la volta del campionissimo dei tuffi Klaus Dibiasi che ricorda il suo primo oro olimpico nel 1968. Un nome diventato leggenda non solo per gli amanti della specialità: 3 medaglie d’oro in 3 edizioni diverse dei Giochi, 2 Mondiali e 3 Europei per una grandezza insuperata nei tuffi.

